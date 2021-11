Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

206,60 EUR +0,34% (16.11.2021, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

206,85 EUR +0,53% (16.11.2021, 15:52)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (16.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Vorwoche habe es die Aktie des Münchner Versicherers schon einmal versucht. Es sei darum gegangen, wieder über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zu steigen. Der Versuch sei gescheitert, doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Am heutigen Dienstag starte der DAX -Wert einen neuen Anlauf, der hoffentlich von Erfolg gekrönt werde.Der GD200 verlaufe zur Stunde bei 206,68 Euro. Sollte die Allianz diese Hürde meistern und dann auch noch das Hoch vom 11. November bei 207,80 Euro überwinden, dürfte das Gap von Ende Juli/Anfang August bei (205,30 zu 209,80 Euro) geschlossen werden.Im Bereich von 210 Euro befinde sich eine ganze Reihe von Auflagepunkten. Umso schwieriger werde es sein, auch diesen Widerstand zu knacken. Falls doch, warte die nächste Hürde bei 215 Euro, bevor das Jahreshoch bei 223,50 Euro ein Thema werde.Charttechnik, Marktumfeld, Zinsentwicklung und operatives Geschäft sprechen für die Allianz-Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: