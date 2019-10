Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (01.10.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Bullisches Signal - ChartanalyseZusammen mit dem DAX konnte gestern auch die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zulegen und setze damit die Aufwärtsbewegung seit letzter Woche Mittwoch weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dank der Kursgewinne sei es jedoch endlich auch gelungen, den Widerstandsbereich um 212,50 EUR per Tagesschlusskurs zu durchbrechen. Damit sollte im Idealfall die Konsolidierung der letzten Tage unterhalb dieses Preisniveaus beendet sein. Eingebettet sei die gesamte Bewegung in eine bereits seit Mitte August laufende Kaufwelle, die am zentralen Support bei 195 EUR gestartet sei.Gestern hätten die Käufer in der Allianz-Aktie eine kurzfristige Hürde nehmen können. Das damit verbundene bullische Signal sollte heute idealerweise durch weiter anziehende Notierungen bestätigt werden. Als kurzfristiges Kursziel könne der große Widerstandsbereich bei 216 bis 219 EUR ausgerufen werden. Stark wäre es, wenn auch dieser nachhaltig gebrochen werde, da die Aktie dann so teuer wie seit 2002 nicht mehr wäre. Die ersten Alarmglocken läuten, sollte es heute direkt und nachhaltig unter ca. 211 EUR und den dortigen Support gehen. Kurzfristig wäre die Aktie dann bärisch unterwegs und die Bullen müssten auf ca. 207,35 EUR hoffen. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:213,85 EUR +0,94% (30.09.2019, 17:35)