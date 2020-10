Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

168,96 EUR +0,30% (12.10.2020, 16:15)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

168,78 EUR +0,38% (12.10.2020, 16:01)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (12.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.In der Vorwoche habe die Allianz Leben angekündigt, ab Januar 2021 keine Neuverträge mehr mit 100-prozentiger Garantie anzubieten, mit Ausnahme beispielsweise von Rieser-Verträgen. Nach Einschätzung der Analysten von Berenberg sei das "sehr positiv" für den Versicherer, dem ab dem kommenden Jahr mehr Kapital für Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen dürfte. Das Bankhaus bleibt daher auch bei seinem positiven Rating für die Allianz.Der DAX-Konzern werde beim Neugeschäft nach eigenen Angaben nur noch 90 Prozent der Beiträge am Vertragsende garantieren. Dies biete der Gesellschaft die Möglichkeit, in risikoreichere Anlagen (Infrastruktur, Immobilien, Aktien, usw.) zu investieren und mehr Rendite für den Kunden zu erwirtschaften. Außerdem müsse der Konzern weniger Kapital hinterlegen. Gleichwohl gehe der Versicherungsnehmer das Risiko erhöhter Volatilität ein, was aber bei einer Laufzeit von 30 bis 40 Jahren ein akzeptabler Kompromiss sei, so Berenberg.Der große Vorteil für die Allianz sei laut Berenberg, dass die Kapitalanforderungen beim Neugeschäft wohl rund 35 Prozent niedriger seien. Der Konzern werde deshalb mehr Cash generieren, den er ab 2021 für mehr Aktienrückkäufe einsetzen könne.Das Aktienrückkaufprogramm für dieses Jahr dürfte die Allianz wohl nicht mehr fortsetzen, so Analyst Michael Huttner. Das werde aber helfen, die Solvenzkriterien zu erfüllen sowie den Druck zu nehmen, einmalige Kapitalmaßnahmen durchzuführen.Die Meinung von Berenberg decke sich mit der Einschätzung des AKTIONÄR.Langfristig bleibt die Allianz-Aktie ein Basisinvestment im DAX, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link