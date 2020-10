Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (06.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Arbeit am Boden - ChartanalyseEinen interessanten, aber nicht ganz ungefährlichen Eindruck macht momentan das Chartbild der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Über Wochen habe sich in dieser eine bullische Dreiecksformation ausgebildet, die Ende September überraschend nach unten verlassen worden sei. Dies habe eine Stopp-Loss-Welle ausgelöst, die erst im Unterstützungsbereich um 160 EUR habe beendet werden können. Hier würden sich die Käufer seit einigen Tagen an einer Stabilisierung probieren, so auch gestern, als die Aktie über 2% gegenüber dem Freitagsschlusskurs habe zulegen können.AusblickNach dem Ausverkauf in der Allianz-Aktie würden die Käufer derzeit an einem kleinen Boden arbeiten. Um diesen zu vollenden, müssten die Kurse nachhaltig über ca. 168 EUR ausbrechen. Sollte dies gelingen, könnte zumindest eine Pullbackbewegung in Richtung 175 oder sogar 180 EUR starten. Im besten Fall gelinge sogar ein mittelfristiges Comeback der Käufer mit späteren Zielen oberhalb von 195 EUR. Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg und in diesem gelte es zunächst einmal überhaupt die ersten Schritte zu machen. Sollte die aktuelle Bodenbildung nämlich nicht gelingen, wären Abgaben auf 155 EUR und in den Supportbereich um 140 EUR möglich. (Analyse vom 06.10.2020)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:167,18 EUR -0,25% (06.10.2020, 08:30)