Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

217,80 EUR -0,55% (26.11.2019, 10:01)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

217,90 EUR -0,34% (26.11.2019, 09:46)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (26.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Kaum Bewegung herrsche zuletzt in der Aktie des Münchner Versicherers. Auch am Dienstag starte die Allianz in der angestammten Range zwischen 216 und 220 Euro. Sollte der DAX-Wert jedoch eine bestimmte Marke überwinden, sei aus technischer Sicht zumindest eine kleine Rally möglich. Dann dürfte auch das Jahreshoch schnell erreichbar sein.Während an der Wall Street pure Euphorie zu herrschen scheine, gehe es am deutschen Aktienmarkt noch sehr verhalten zu. Bestes Beispiel: Die Allianz-Aktie schwanke seit zwei Wochen in einer engen Seitwärtsrange. Sollte aber die Marke von 220,80 Euro auf Schlusskursbasis übertroffen werden, sei mit einem Angriff auf das Jahreshoch zu rechnen.Das stehe noch bei 225,90 Euro. Sollte die Aktie auch diese Hürde meistern, müsse man 17 Jahre zurückgehen, um neue Anlaufpunkte auszumachen. 2002 habe die Allianz bei etwa 255/56 Euro eine Unterstützung ausgebildet, bevor es zum großen Knall gekommen sei und die Kurse massiv eingebrochen seien.Die Allianz-Aktie sei in diesem Jahr gut gelaufen, weshalb sie möglicherweise zum Jahresende hin vom Window Dressing profitieren könnte. Wahrscheinlicher sei, dass die Konsolidierung noch etwas anhalte und der Kurs erst zum neuen Jahr frischen Schwung hole. Spätestens in den Wochen vor der Dividendenausschüttung dürfte die Allianz wieder im Fokus stehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.