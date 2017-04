XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,4 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute per Ende 2016 ein Investmentportfolio von 653 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei unseren Asset Managern AllianzGI und PIMCO über 1,3 Billionen Euro an für Dritte verwaltete Vermögen. Die Kunden der Allianz können auf ein breites Angebot an Versicherungsleistungen zurückgreifen: von Sach- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen, Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Anleihen, Aktien, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbaren Energien. Die Gruppe setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (06.04.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie kratzt am Höchstwert aus der Vergangenheit - AktienanalyseDie Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in München, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegründet worden sei sie 1890 in Berlin und werde derzeit von CEO Oliver Bäte geleitet. Der Holding seien die einzelnen Konzerntöchter direkt und indirekt zugeordnet. Kerngeschäft des Unternehmens sei das Versicherungsgeschäft. In Deutschland sei die Allianz im Versicherungsgeschäft Marktführer. Auch global sei sie in über 70 Ländern tätig.Versicherer hätten derzeit immer noch mit der anhaltenden Niedrigzinspolitik zu kämpfen. Erträge aus zinstragenden Kapitalmarktgeschäften, welche den größten Anteil der Bilanzen von Versicherungen einnehmen würden, würden kaum noch risikoadäquate Renditen bieten. Aktuell stehe die Infrastruktur-Tochter Allianz Capital Partners (ACP) Insidern zufolge vor dem Einstieg in die Betreibergesellschaft der italienischen Autobahnen. Zusammen mit einem weiteren europäischen Investor wolle die Allianz fünf Prozent an Autostrade per l'Italia erwerben. Insgesamt würden circa eine halbe Milliarde Euro investiert. Der Betreibergesellschaft würden mehr als 3.000 Kilometer Maut-Schnellstraßen in Italien gehören. Infrastruktur-Investments könnten attraktiv für Versicherer wie die Allianz sein, weil diese über eine langen Zeitraum stabile und sichere Renditen versprechen würden. In Deutschland sei ACP unter anderem schon am Raststättenbetreiber Tank & Rast beteiligt.Die Aktie Allianz sei ein gutes Beispiel für langfristige Chartbetrachtung bei der Kursanalyse. Schlüsselmarken aus der Vergangenheit würden auch heute noch ihre Wirkung entfalten. Im Jahr 2007 habe die Aktie bei einer Marke von 180,29 Euro notiert. Seither habe sich der Kurs der Allianz an dieser Hürde versucht. Noch im Juli 2016 habe sich die Aktie bei 118,35 Euro befunden. Derzeit steige die Allianz-Aktie bereits den sechsten Monat in Folge, wobei die Schlussnotierung vom März gleichzeitig dem Monatshoch entspreche. Durch den Verlauf der 200-Tagelinie bei 146 Euro erscheine die Allianz-Aktie als relativ solide unterstützt. Auf der anderen Seite könnte die derzeitige Kursstärke der Allianz-Aktie Investoren zu Gewinnmitnahmen animieren.Börsenplätze Allianz-Aktie: