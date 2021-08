ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (19.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz: Aktie könnte Gap vom 6. August schließen - AktiennewsDie Aktie der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) gibt am Donnerstag um 1,27% auf 196,48 Euro nach und könnte zu einer neuen Verkaufswelle ansetzen, so die Experten von XTB.Am Freitag vor einer Woche sei unterhalb des 61,8% Fibonacci-Retracements der jüngsten Abwärtsbewegung eine bärische Hammerkerze ausgebildet worden. Bei weiteren Rückgängen könnte zunächst das Gap vom 6. August geschlossen werden. Um den langfristigen Aufwärtstrend, der im März 2020 begonnen habe, aufrechtzuerhalten, sollten jedoch spätestens an der unteren Grenze des Trendkanals wieder Käufer in den Markt kommen. Damit das kurz- und mittelfristige Bild bullisch werde, wäre ein Anstieg über das eingezeichnete Swing-Level bei 201,00 Euro erforderlich. (News vom 19.08.2021)Börsenplätze Allianz-Aktie:197,14 EUR -0,93% (19.08.2021, 11:52)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:197,22 EUR -1,23% (19.08.2021, 11:38)