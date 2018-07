Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,98 EUR +0,15% (18.07.2018, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,20 EUR (17.07.2018)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (18.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Saubere Trendwendemöglichkeit! ChartanalyseNoch im letzten Jahr hatte der größte deutsche Versicherer Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) mit überdurchschnittlich hohen Ausgaben für Schäden zu kämpfen, dieses Jahr ist das Unternehmen bislang sehr glimpflich davongekommen, was auch der Chatverlauf eindeutig untermauert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Technisch glänze der Wert durch einen ausgesprochen präzisen Kursverlauf!Seit Januar dieses Jahres korrigiere das Papier der Allianz AG und habe von den Jahreshochs auf zwei Spitzen aus 2015 zugesteuert. Nun aber zeichne sich eine interessante Trendwende in diesem Bereich ab, die noch technisch sehr überzeugende Argumente bereithalte.Seit grob sieben Wochen lasse sich nämlich eine inverse SKS-Formation immer mehr blicken und das auch noch exakt auf der 2015er Unterstützung. Beste Voraussetzung also, um es bei einer bislang dreiwelligen Korrekturbewegung zu belassen. Zusätzlich lasse sich auf Monatssicht ein astreines Doji auf eben jenen Spitzen aus 2015 erhaschen. Langfristige außerordentlich bullisch!Für den Fall eines Kursrutsches unter die rechte Schulter von 178,12 Euro könnte die Allianz-Aktie versuchen, noch einen Doppelboden um die Jahreshochs aus 2015 sowie das Niveau von 170,15 Euro zu etablieren und anschließend wieder zur Oberseite abdrehen. Ein Rusch unter die seit 2015 bestehende Unterstützungszone dürfte sich hingegen in einer fünfwelligen Impulswelle entladen und weitreichende Auswirkungen auf langfristiger Basis auf die Aktie nehmen. (Analyse vom 18.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link