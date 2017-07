Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

177,232EUR +0,24% (05.07.2017, 21:47)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (05.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fest.Der Münchener Konzern scheine mit seiner Neuausrichtung voranzukommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem Verkauf der OLB seidas Kapitel Allfinanzkonzern nach mehr als 15 Jahren nun endlich abgeschlossen worden. Die Fokussierung auf die Kernkompetenzen halte Sack angesichts der Herausforderungen der Versicherungsbranche für richtig. Weiterhin dürften Themen wie Digitalisierung, Prozessoptimierung bzw. -automatisierung, Personalabbau sowie das aktuelle Zinsumfeld dominieren.Vor diesem Hintergrund sowie der aktuellen Bewertung sieht Volker Sack, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse derzeit wenig Kurspotenzial für die Allianz-Aktie und bestätigt seine Halteempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 164 Euro. (Analyse vom 05.07.2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:176,70 EUR +0,03% (05.07.2017, 17:35)