Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (15.02.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Michael Huttner von J.P. Morgan:Michael Huttner, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Jahreszahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Er rechne mit einem operativen Gewinn von 10,7 Mrd. Euro, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dividende für 2016 sollte um 0,11 Euro auf 7,41 Euro je Aktie steigen. Zudem dürfte der Münchener Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd. Euro ankündigen.Michael Huttner, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 174 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:159,55 EUR +0,25% (15.02.2017, 12:12)