Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (13.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz schließe für Deutschland den Verkauf bestehender Lebensversicherungs-Verträge "grundsätzlich aus", so Vorstandschef Oliver Bäte im Interview mit dem "Handelsblatt". Im November solle der neu erarbeitete Strategieplan vorgestellt werden, mit dem Allianz seine Führungsrolle ausbauen möchte. Im Zentrum sollten Kundenorientierung, einfachere Produkte und eine konsequente Digitalisierung stehen. Im letzten Jahr habe der Konzern 3,7 Mrd. Euro in den Umbau der IT gesteckt, um die Ziele zu erreichen.Sorgen bereite Bäte trotzdem das schwierige Geschäftsumfeld, das maßgeblich von den Notenbanken beeinflusst werde: "Wenn Sie auf einmal die Grundlagen einer Industrie verändern, weil die Zentralbank sagt: Volkswirtschaft interessiert mich nicht, dann ist darauf auch ein einigermaßen gut geführtes Unternehmen nicht immer vorbereitet."Grundsätzlich sei der Versicherer jedoch gut aufgestellt. Frühzeitig habe man auf das neue Umfeld reagiert und die Produktpalette entsprechend angepasst. Sollte die Digitalisierungsstrategie greifen, wird Allianz weiter hohe Gewinne und Renditen erwirtschaften, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: