ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business Performance: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung.



Vier operative Divisionen mit hoher individueller fachlicher und branchenbezogener Spezialisierung arbeiten gemeinsam in den drei Segmenten Enterprise Services, Experts und Technology für mehr als 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt: Allgeier Enterprise Services, Allgeier Experts, mgm technology partners, Nagarro.



Mit über 6.800 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in der DACH-Region, in neun weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, Singapur, Vietnam, Malaysia, Australien, Mexiko und den USA. 2016 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 498 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk®-Sonderanalyse 2017 "Die 20 führenden deut­schen mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Un­ternehmen" den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2017 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (02.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN).Die Empfehlung der Experten für die Aktie von Allgeier komme allmählich in Fahrt. Die Zahlen für das 3. Quartal würden in die richtige Richtung zeigen, nachdem das Zahlenwerk für das 1. Halbjahr 2017 noch sehr bescheiden ausgefallen sei. Firmenchef Carl Georg Dürschmidt, dem die Experten weiterhin aber eine miese Investor-Relations-Politik vorwerfen würden, wolle offenbar mit seiner Firma hoch hinaus. Nachdem der CEO die Firma im Sommer über eine Kapitalerhöhung gestärkt habe, sei nunmehr eine Kreditlinie im Volumen von sage und schreibe 180 Mio. Euro vereinbart worden. Die Experten seien jetzt sehr gespannt, wann das Unternehmen die Mittel einsetze und Firmen zukaufe. Denn genau dafür habe die Kapitalerhöhung gedient und solle nunmehr auch Teil der neuen Kreditlinie dienen. Dürschmidt könne also Gas geben.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten die Aktie von Allgeier weiterhin für aussichtsreich und raten unverändert zum Kauf des Papiers. (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:22,86 EUR +0,59% (02.11.2017, 11:37)Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:22,584 EUR -0,66% (02.11.2017, 08:44)