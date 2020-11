Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Neben Tesla seien die Aktien der chinesischen Elektroautobauer Nio und Xpeng derzeit besonders begehrt. Nun wolle auch Alibaba in den Megatrend Elektrofahrzeuge und 5G. Ein richtige Premiere sei diese Initiative im Bereich der Automobilität der Zukunft allerdings nicht.Der staatliche Autobauer SAIC Motor habe mit Zhiji Motor einen smarten E-Auto-Ableger gegründet, an dem auch Alibaba als Minderheitseigner beteiligt sei. Derzeit würden 1,5 Mrd. Dollar in dem Unternehmen stecken. Alibabas Beitrag werde in der Integration von Big Data, Cloud und Technik-Know-how von der Alibaba-Akademie bestehen.Alibaba arbeite bereits seit mindestens fünf Jahren mit SAIC zusammen. U.a. werde auch eine Plattform für vernetztes Fahren entwickelt. Außerdem sei Alibaba, wie berichtet, auch an Xpeng beteiligt.Alibaba ist breit aufgestellt und will bei jedem Zukunftstrend mitmischen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Da sei die neue Beteiligung nur folgerichtig. Bis sich diese Investition womöglich auszahle, könnten aber einige Jahre vergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: