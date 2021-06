Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

175,60 EUR -1,01% (09.06.2021, 21:29)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

214,1726 USD -0,76% (09.06.2021, 21:14)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) für Geduldige auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf.Während der Kurs der Alibaba-Aktie noch immer schwächele, hätten sich in den USA bereits einige Investment-Unternehmen mit Value-Ansatz mit Anteilen des China-Riesen eingedeckt. Darunter seien auch Investoren mit berühmten Köpfen wie Al Gore und Charlie Munger. Nun habe sich eine Top-Fondsmanagerin ebenfalls zu Alibaba bekannt.Samantha McLemore habe 20 Jahre für Investement-Star Bill Miller gearbeitet und manage noch heute den Miller Opportunity Trust mit ihm. Ergebnis: In den vergangenen fünf Jahren seien durchschnittlich 24 Prozent Rendite erreicht worden - ein besseres Ergebnis als 99 Prozent aller Fonds.Im Interview mit dem US-Magazin "Barron's" sei McLemore unter anderem nach den wachstumsstärksten Aktien in ihrem Depot gefragt worden. Ihre Antwort: Die "bewährten säkularen Marktführer" wie Alphabet Amazon "und Alibaba". McLemore argumentiere dabei auf AKTIONÄR-Linie: Die Unternehmen würden sich auch aus ihrer Sicht durch Wachstum, Profitabilität und eine starke Marktposition auszeichnen.Alibaba bezeichne McLemore als einen ihrer "Lieblingstitel". Das Unternehmen werde mit dem 21Fachen seines voraussichtlichen Gewinns gehandelt und wachse sogar schneller als andere Internet-Unternehmen. Der Regulierungs- und Wettbewerbsdruck sei inzwischen gut eingepreist. "Die Regulierungsbehörden haben sich auf andere Handelsunternehmen verlegt. Ich denke, das Schlimmste ist überstanden."McLemore stehe nicht allein da mit ihrer Einschätzung, dass bei Alibaba das Regulierungsthema inzwischen eingepreist sein dürfte.Alibaba ist für geduldige Anleger auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.