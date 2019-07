Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

155,00 EUR -0,26% (02.07.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

154,80 EUR -0,13% (02.07.2019, 12:15)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

175,05 USD +3,30% (01.07.2019)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der enorme Expansionshunger der beiden E-Commerce-Schlachtschiffe Amazon und Alibaba bringe die Konzerne jetzt in Brasilien auf Kollisionskurs. Doch wer mache das Rennen?Brasilien sei die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und das fünftgrößte Land nach Fläche und Bevölkerung der Welt. Mit 140 Millionen Nutzern sei das Land am Zuckerhut zudem der viertgrößte Internetmarkt weltweit. Laut Euromonitor International mache Brasilien etwa 42 Prozent des gesamten B2C-E-Commerce in Lateinamerika aus.Kurzum: Brasilien sei für Unternehmen wie Amazon und Alibaba, die ständig auf der Suche nach neuen Umsatzquellen seien, extrem attraktiv.Alibaba sei seit 2015 mit AliExpress in Brasilien aktiv, seit 2019 böten die Chinesen dort auch Cloud-Dienste an. Noch früher dran sei allerdings Amazon gewesen. Der US-Riese habe ab 2012 Bücher über das Internet verkauft und das Angebot seit 2017 sukzessive ausgebaut.Was tun? Wie verschiedene brasilianische Medien würden berichten, wolle Staatspräsident Jair Bolsonaro die staatliche Post Correiros privatisieren - ein gefundenes Fressen für Alibaba und Amazon. Mit dem Logistiker im Rücken könnten sie ihre Dienste ausbauen und hätten gegenüber anderen Anbietern einen enormen Wettbewerbsvorteil.Da zur Post auch eine Postbank gehöre, könnte der Erwerb des Staatsbetriebs gemeinsam mit einem Finanzkonzern gestemmt werden. Anschließend würden die E-Commerce-Riesen auf dessen Logistiknetz zugreifen und der Partner auf die Finanzsparte.Der Verkauf von Correiros sei unter Präsident Bolsonaro wahrscheinlich, allerdings gebe es noch keinen Zeitplan für die Privatisierung. Amazon, Alibaba und Unternehmen aus der Finanzszene dürften entsprechende Szenarien dennoch durchspielen. Welcher Konzern am Ende das Rennen mache, hänge vermutlich vom gebotenen Gesamtpaket ab und hier sehe "Der Aktionär" keinen klaren Favoriten. Beide Unternehmen hätten tiefe Taschen und einen unbändigen Willen, neue Märkte zu erschließen.Klar ist nur: Es bleibt spannend bis zum Schluss, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)