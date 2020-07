Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgan Stanley rechne in einer neuen Studie für Alibabas operatives Geschäft mit einem positiven Einfluss durch die Corona-Pandemie. Folglich habe die US-Investmentbank das Kursziel für den E-Commerce-Riesen angehoben. "Der Aktionär" verrate, welche Erwartungen Alibaba jetzt erfüllen müsse, um bei den Analysten zu punkten.Der globale Handel sei von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Dass neue Produkte und Güter des alltäglichen Lebens statt im Laden um die Ecke immer öfter im Internet bestellt würden, sei kein neuer Trend. Dennoch habe die Corona-Pandemie das Wachstum des Onlinehandels weiter beschleunigt.Bereits im Vorfeld der aktuellen Studie habe Morgan Stanley die Prognose für den Außenumsatz im asiatischen Onlinehandel im Zeitraum von 2020 bis 2022 um 102 bis 360 Basispunkte angehoben. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2021 solle der Außenumsatz um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zulegen.Die US-Investmentbank sehe Alibaba dabei als klaren Profiteur des starken Wachstums. Aufgrund des robusten Ökosystems solle das Unternehmen seinen Marktanteil mit der Zeit auf über 50 Prozent ausbauen können.Dank des florierenden E-Commerce-Markts rechne Morgan Stanley für das Gesamtjahr mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 30,7 Prozent auf rund 18,8 Milliarden Euro. Beim EBITDA werde ein Zuwachs von 18,6 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro erwartet.Abschließend habe die US-Investmentbank ihre Kaufempfehlung für die Alibaba-Aktie bestätigt und das Kursziel auf 290 Dollar angehoben. Gemessen am aktuellen Kursniveau sehe Morgan Stanley noch ein Upside-Potenzial von rund 16 Prozent.Nachdem die Aktie vor kurzem ein neues Rekordhoch bei 268 Dollar markiert habe, notiere der Kurs derzeit im Bereich von 250 Dollar. Könnten sich die Papiere über der Marke von 230 Dollar behaupten, stehe einem weiteren Anstieg nichts im Wege.Alibaba sei in jeglicher Hinsicht auf Kurs. "Der Aktionär" bleibt bullish gestimmt: Das neue Kursziel liegt bei 230 Euro, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 16.07.2020)