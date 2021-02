Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das sei schnell gegangen: In nur drei Monaten habe China neue Regeln für die großen Internet-Konzerne des Landes festgeschrieben. Außerdem sei inzwischen auch klar, welches Zugeständnis Ant Group, das weltgrößte Fintech-Unternehmen, an dem Alibaba zu einem Drittel beteiligt sei, voraussichtlich machen müsse.Die neuen Regeln würden sich gegen monopolistische Praktiken richten. Das Teilen sensibler Kundendaten, Allianzen gegen Konkurrenten, um diese aus dem Markt zu drücken, und Dumpingangebote seien ab sofort verboten. Das habe Chinas Marktregulierungsbehörde mitgeteilt.Der Schritt sei keine Überraschung, sei er doch bereits vergangenen November angekündigt worden. Doch nun seien die neuen Regeln, die sich speziell an Internet-Plattform-Unternehmen richten würden, bereits offiziell gültig. Beobachter hätten mit einem längeren Überarbeitungsprozess gerechnet.Die Regeln sollten verhindern, dass die Starken durch unfaire Praktiken immer stärker würden. In der Vergangenheit habe beispielsweise Alibaba versucht, Kunden exklusiv an sich zu binden, um JD.com auf Abstand zu halten. JD wiederum habe Pinduoduos Geschäftsmodell kopiert, um dem Rivalen Kunden abspenstig zu machen.Der Alibaba-Kurs schwächle zwar, halte sich aber am heutigen Handelstag besser als JD und Pinduoduo. Welche Auswirkungen die neuen Regeln auf die Geschäfte hätten, dürfte erst in den nächsten Quartalen deutlich werden. DER AKTIONÄR rechne bislang allerdings nicht mit nennenswerten Einbußen. Auch bei Ant sei ein Horror-Szenario (Zerschlagung) offenbar vom Tisch. Das Unternehmen werde aber künftig wie ein Finanzunternehmen reguliert werden (das es nun mal sei). Dementsprechend dürfte Ant beim nächsten IPO-Anlauf nur eine deutlich niedrige Bewertung erreichen als beim ersten Versuch.Unterm Strich sind die aktuellen Entwicklungen in China positiv zu werten, weil zügig ein klarer, angemessener Rahmen vorgegeben wurde, an dem sich die Unternehmen nun orientieren können, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link