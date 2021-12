Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Der Quartalsbericht zum 2. Quartal 2021/22 habe die Erwartungen lediglich beim Umsatz halbwegs erfüllen können, aber massiv bei der Gewinnentwicklung enttäuscht. Geschuldet sei dies vor allem den einschneidenden Regulierungsmaßnahmen Pekings sowie der generellen Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung. Der dadurch zunehmende Konkurrenzdruck habe es auch notwendig gemacht die Attraktivität der eigenen Kernsparten durch höhere Investitionen aufzuwerten, was sich naturgemäß auch in den veröffentlichten Zahlen widergespiegelt habe.Die Auswirkungen scheinen aber nicht auf das abgelaufene Geschäftsquartal beschränkt zu sein, da der Konzern auch noch den Ausblick auf das Umsatzwachstum für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 deutlich nach unten geschraubt hat, so die Analysten der RBI.Und als ob dies nicht schon an schlechten Nachrichten ausreichen würde, seien zuletzt auch noch Befürchtungen aufgekommen, dass Peking den Delisting-Druck in Bezug auf ausländische Börsennotierungen erhöhen könnte. Zwar habe der chinesische Regulator jüngst klargestellt, dass es sich bei dem Fahrdienstleister DiDi um einen gesondert zu betrachteten Fall handle und es sich hierbei keineswegs um generelle Maßnahme handle. Allerdings bleibe in Anbetracht der nicht einschätzbaren politischen Situation durchaus ein bitterer Beigeschmack.Dies alles habe dazu geführt, dass sich der Aktienkurs - gemessen vom Höchststand - um fast zwei Drittel reduziert habe und aktuell am tiefsten Stand seit Börsennotiz angelangt sei. Dementsprechend erscheine die Bewertung sowohl im Vergleich mit der eigenen Historie als auch mit der lokalen Konkurrenz durchaus günstig zu sein. Zudem würden die Analysten der RBI davon ausgehen, dass sich Alibaba aufgrund der weiter voranschreitenden Digitalisierung (Cloud-Sparte etc.) sowie der anhaltend starken Nachfrage beim E-Commerce nach wie vor in einem Wachstumssegment befinde.Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte (günstige Bewertung) seine Kaufempfehlung für die Alibaba Group Holding-Aktie weiterhin aufrechterhalten. Allerdings weise er an dieser Stelle auch aufgrund der nicht einschätzbaren politischen Situation konkret auf den spekulativen Charakter dieser Empfehlung hin. In Anbetracht der Umstände reduziere Andreas Schiller sein Kursziel auf Hongkong-Dollar (HKD) 140. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen basieren. (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.