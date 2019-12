Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Gigant Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit Fortschritten bei gleich zwei besonderen Kooperationen lasse der E-Commerce-Riese dieser Tage aufhorchen. Er baue seine Zusammenarbeit mit der größten Bank der Welt aus. Außerdem intensiviere Alibaba seine (indirekte) Zusammenarbeit mit dem zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt. Für Anleger könne das nur positiv sein.Alibaba und sein Tochter-Unternehmen Ant Financial würden mit der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) daran arbeiten, die Dienstleistungen der Bank zu verbessern. Es gehe darum, die digitale Transformation der ICBC voranzutreiben, hätten die Unternehmen mitgeteilt.Darüber hinaus erweitere Ant Financial seine Zusammenarbeit mit dem US-Vermögensverwalter und bekannten ETF-Anbieter Vanguard. Ziel sei es, individuelle Vermögensberatung in China bereits ab Investitionen von umgerechnet 115 Dollar anzubieten. Chinas Börsenaufsicht habe dafür grünes Licht gegeben. Vanguard sei der erste international tätige Vermögensverwalter, dem dieses Privileg gewährt werde.Ant Financial erreiche zusammen mit seinen E-Zahlungspartner rund 1,2 Milliarden User.Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibt ein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link