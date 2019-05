NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,83 USD -2,81% (22.05.2019, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.05.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Alibaba Group Holding-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Der jüngste Kursaufschwung sei bei der Alibaba Group Holding-Aktie bei knapp 196 USD - und damit unterhalb der beiden Hochs des vergangenen Jahres bei 206/212 USD - zum Erliegen gekommen. Die Gefahr der Ausprägung einer tieferen Kursspitze sei also sehr real. Zu diesem Risiko passe, dass der Technologietitel mit einem Abwärtsgap (168,49 USD zu 165,59 USD) in die neue Handelswoche gestartet sei. Zu der beschriebenen Kurslücke komme es an einer charttechnischen Schlüsselzone. Als solche würden die Analysten die horizontale Auffangzone bei rund 165 USD werten, welche zusätzlich durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 163,40 USD) untermauert werde. Könne das Papier die o. g. Abwärtskurslücke nicht zeitnah schließen, dann müsse die Erholung seit Ende Dezember mit einem dicken Fragezeichen versehen werden. Für ein Warnsignal würden in diesem Kontext diverse quantitative Indikatoren sorgen Hervorheben möchten die Analysten die Trendfolger MACD und Aroon, die gerade synchron neue Ausstiegssignale geliefert hätten. Da bei einem nachhaltigen Rückfall unter die o. g. Signalzone auch die Bodenbildung vom Jahresauftakt 2019 negiert wäre, müssten Investoren dann einen Test der Tiefs vom Oktober bzw. Dezember vergangenen Jahres bei 130,06/129,77 USD einkalkulieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:143,60 EUR -2,18% (22.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:140,20 EUR -1,54% (23.05.2019, 08:41)