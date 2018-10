XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

130,65 EUR +2,77% (17.10.2018, 10:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

149,60 USD +3,77% (16.10.2018, 22:04)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (17.10.2018/ac/a/n)



Das Papier des chinesischen Konzerns habe am Dienstag nach einem starken Handelsverlauf bei 149,60 USD auf dem vom "Aktionär"genannten ersten Kursziel geschlossen. Die von den bislang veröffentlichten Q3-Zahlen erneut entfachte Euphorie an der Wall Street könnte jedoch die Alibaba Group Holding-Aktie noch deutlich weiter nach oben treiben.Der Titel sei von der unteren Begrenzung des seit Monaten gültigen Abwärtstrendkanals abgeprallt, habe noch oben gedreht und notiere nun in der Mitte des Kanals. Ein Anhalten der guten Stimmung dürfte die Alibaba Group Holding-Aktie weiter in Richtung der oberen Begrenzung führen - diese verlaufe knapp unterhalb der 160-USD-Marke. Von einer generellen Trendwende sei bei Alibaba noch ein gutes Stück entfernt. Hierfür müsste die Aktie zumindest den massiven horizontalen Widerstandsbereich bei ca. 170 USD knacken.Der Optimisimus sei an die US-Börsen zurückgekehrt und sollte sich die Erholung fortsetzen, könnte die Alibaba Group Holding-Aktie "wiederentdeckt" werden. Längerfristig bleibe Alibaba für einer der Favoriten im chinesischen E-Commerce-Sektor, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2018)