XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

186,80 EUR -0,32% (15.04.2020, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

188,00 EUR +0,64% (15.04.2020, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

203,50 USD +1,99% (15.04.2020, 16:20)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs des chinesischen Konzerns habe nach mehreren Anläufen eine weitere wichtige Hürde genommen. Was erst mal positiv klinge, habe jedoch einen Schönheitsfehler. Das Hoch bei 207,97 USD sei nicht gehalten worden. Die 200-USD-Marke dürfte noch mal getestet werden.Bewegung könnte in den Kurs auch kommen, wenn das chinesische Statistikamt am Freitag seine Daten zur Wirtschaftsleistung des Landes im abgelaufenen Quartal veröffentliche. Erwartet werde das erste Minus seit mehreren Jahrzehnten. Für das Gesamtjahr würden Ökonomen nur noch mit einem leichten Plus rechnen. Chinas Führung habe mit Steuer- und Zinssenkungen auf die Coronavirus-Krise reagiert.Bereits der Handelskrieg mit den USA habe auch den Kurs der Alibaba-Aktie belastet. Würden die Geschäfte in China schlecht laufen, würden die Menschen voraussichtlich zurückhaltender konsumieren. Andererseits stehe China insgesamt relativ stark da und Alibaba sei von der Coronavirus-Krise eher indirekt betroffen. Verluste in einigen Bereichen würden voraussichtlich an anderen Stellen durch starke Zuwächse kompensiert. Die Alibaba-Aktie notiere wieder deutlich über der 200-Tage-Linie, die unter 190 USD verlaufe, und dürfte nur bei einem erneuten Rückgang des Gesamtmarkts schwächeln. Alibaba sei eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: