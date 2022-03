Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie angeschlagen die Kurse von Alibaba und Tencent seien, lasse sich auch an der heutigen Reaktion im Rahmen der Tagesrally ablesen: Während einige Aktien rasant steigen würden, würden Alibaba und Tencent hinterherhinken. Die jüngsten Meldungen zum Thema China-IPOs würden unterdessen auch nur bedingt zuversichtlich stimmen.Der Wert von Alibabas Fintech-Tochter Ant Group sei seit dem IPO-Abbruch ohnehin enorm abgesackt. Bankinsidern aus Hongkong zufolge sei inzwischen auch nicht mehr mit einem Börsengang 2022 oder Anfang 2023 zu rechnen. Gründe dafür seien laut "The Information" der Regulierungsdruck in China sowie die Schwächephase von China-Tech-Aktien an den Börsen.Unterdessen berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass Zhenkunhang Industrial Supermarket Shanghai erwäge, seine Pläne für einen Börsengang in den USA zu reaktivieren. Es solle um 300 bis 500 Millionen Dollar gehen. Zuvor solle es von der chinesischen Wertpapieraufsicht grünes Licht für US-Börsengänge chinesischer Unternehmen gegeben haben, solange gewisse Bedingungen erfüllt seien (zum Beispiel würden die chinesischen Behörden empfindlich reagieren, wenn es darum gehe, dass heimische Finanzdaten im Ausland verfügbar werden könnten).Zhenkunhang sei eine Tencent-Beteiligung. Gegebenenfalls wäre es der erste US-Börsengang im China-Tech-Umfeld seit dem Ärger um Didi im vergangenen Jahr.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.