Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

179,40 EUR +1,36% (05.05.2020, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

179,80 EUR +2,39% (05.05.2020, 13:51)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

191,15 USD -1,72% (04.05.2020)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China sei Alibaba ein Gigant, im Ausland tue sich der Konzern hingegen oft noch schwer. Die chinesischen Führungskräfte hätten bisweilen Probleme, die regionalen Märkte zu verstehen. Im Westen kämen Image-Probleme und die starke Konkurrenz durch Amazon und Co dazu. Doch durch einen Sonderfaktor sei ein Alibaba-Angebot in Europa gerade sehr gefragt.Im ersten Quartal sei AliExpress in Frankreich, Spanien und Polen jeweils unter den fünf am häufigsten heruntergeladenen Shopping-Apps gewesen. Das berichte die Financial Times mit Verweis auf eine Auswertung der Datenanalysten von Sensor Tower. Außer AliExpress habe es nur die litauische Second-Hand-App Vinted in allen Ländern gleichzeitig unter die gefragtesten Apps geschafft.In der Corona-Krise sei AliExpress beliebt, weil dort viele Atemschutzmasken angeboten würden. Zudem habe Alibaba seine App in einigen Ländern jüngst verstärkt beworben. Auch in Spanien und Italien sei AliExpress im ersten Quartal deutlich häufiger genutzt worden.AliExpress sei der internationale E-Commerce-Arm Alibabas. Chinesische Händler könnten über die Plattform ihre Waren anderen Händlern und Konsumenten aus aller Welt anbieten.Alibaba dürfte aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen, zählt zu den Basisinvestments im chinesischen E-Commerce-Sektor und ist Teil des WANT-Index, so Lars Friedrich. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.