84,15 EUR -0,47% (16.05.2022, 20:19)



87,96 USD -0,03% (16.05.2022, 20:06)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Was denn nun? Erst im März habe JPMorgan allen China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug pauschal das Prädikat "Uninvestierbar" verliehen. Zwei Monate später bekämen Alibaba & Co jetzt aus derselben Ecke plötzlich Kaufempfehlungen. Dabei seien die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China enttäuschend gewesen. Andererseits seien schwache Daten angesichts der Covid-Lockdowns in China ohnehin erwartet worden. Bei JPMorgan meine man nun: "Die erheblichen Unsicherheiten, mit denen der Sektor konfrontiert ist, dürften aufgrund der jüngsten regulatorischen Ankündigungen abnehmen."Zudem sei in Bezug auf eine Post-Lockdown-Phase in der chinesischen Wirtschaft damit zu rechnen, dass "frühzyklische Sektoren wie die digitale Unterhaltung, lokale Dienstleistungen und E-Commerce die erste Gruppe von Outperformer sein werden". Unter anderem seien Alibaba (Kursziel: 130 USD), NetEase, Tencent, Meituan und Pinduoduo aufgestuft worden.Der Wankelmut von JPMorgan sei lächerlich. Bereits im März sei absehbar gewesen, dass Chinas Behörden nicht endlos neue Regeln für den Tech-Sektor einführen würden. Andererseits werde die chinesische Führung die Regeln wohl kaum zurücknehmen. Nun werde zudem die chinesische Wirtschaft insgesamt durch knallharte Lockdowns belastet - Ende ungewiss. Klar sei nur, dass die Auswirkungen bereits jetzt spürbar seien. Ein Blick auf die Kursentwicklung bestätige die "Aktionär"-Einschätzung: China-Aktien seien im März kein Verkauf gewesen, seien allerdings auch (noch) kein zwingender Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link