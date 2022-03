Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Mega-Kurssprüngen vom Mittwoch würden kurzfristig orientierte Anleger zum Handelsauftakt in den USA bei China-Aktien heute erst mal Gewinne mitnehmen. JD.com, BAIDU, Netease und Pinduoduo lägen im NASDAQ 100 dementsprechend ganz hinten. Unterdessen würden Alibaba und Tencent offenbar auf die verschlechterten Wachstumsaussichten reagieren.Insidern zufolge würden bei Alibaba und Tencent die Vorbereitungen für Zehntausende Entlassungen laufen. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters diese Woche. Demnach könnte Tencent 10 bis 15 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Bei Alibaba werde von 15 Prozent geredet.Tencent habe mehr als 85.000 Mitarbeiter (Stand: 2020). Bei Alibaba habe sich die Zahl von etwas mehr als 100.000 im Jahr 2020 bis 2021 auf 250.000 mehr als verdoppelt.Laut dem chinesischen Portal Caixin plane Tencent vor allem in den Bereichen Cloud & Smart Industries Business Group und Content Group Entlassungen. Ein Mitarbeiter solle die Veränderungen als normal und Teil der üblichen internen Optimierungsprozesse bezeichnet haben.Das Entlassungsthema sei vorerst nur eine Randnotiz. Der heutige Rücksetzer bei China-Aktien sei nach den gestrigen Kursgewinnen normal. Spannend werde in den kommenden Tagen vor allem, ob es zu einer zweiten Aufwärtswelle komme und dabei die Hochs vom Mittwoch übertroffen würden. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.