Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

113,90 EUR +0,18% (19.01.2022, 20:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

129,7777 USD +0,92% (19.01.2022, 19:58)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während die Kurse von Tech-Aktie aus den USA auch heute absacken würden würden sich die Kurse von China-Giganten wie Alibaba und Tencent deutlich besser halten. Verkaufsdruck komme nach dem äußert schwierigen vergangenen Jahr auch an diesem Mittwoch zunächst nicht auf - trotz etwas verwirrender Berichte zu Vorgaben von der chinesischen Führung.Zuerst sei in US-Medien unter Berufung auf Insider berichtet worden, Chinas Tech-Riesen müssten künftig vor Investitionen die Genehmigung der heimischen Behörden einholen. Gerüchte über einen entsprechenden Schritt habe es bereits vor einiger Zeit gegeben. ByteDance verkleinere daher bereits seinen Investment-Arm, habe es heute geheißen.Inzwischen habe Chinas Internet-Behörde allerdings zumindest dementiert, dass es ein Dokument mit den neuen Regeln gebe.Letztendlich bleibe wohl alles beim Alten: Die neuen Regeln kämen, seien allerdings noch in Schriftform gegossen worden und könnten sich im Detail noch ändern. Alles keine Überraschung. Zumal es in China ohnehin bereits üblich gewesen sei, vor bestimmten Geschäften zumindest die informelle Zu-stimmung der chinesischen Behörden einzuholen. Was sonst drohen könne, habe der Fall DiDi gezeigt.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link