Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

216,50 EUR +0,46% (26.01.2021, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

216,00 EUR +0,47% (26.01.2021, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

263,22 USD +0,70% (26.01.2021, 16:27)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das Analysehaus Bernstein habe zum Wochenauftakt für mehrere chinesische Internet-Unternehmen eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Von den drei großen E-Commerce-Giganten seien allerdings nur zwei dabei. Sollten Anleger also Aktien von Alibaba, JD.com oder Pinduoduo kaufen?Bernstein spreche von einer "unwiderstehlichen Macht der Onlinifizierung". Dank viel Kapital, gewaltiger Datenbestände und direktem Zugang zu Kunden via App könnten die chinesischen Internet-Unternehmen auf eine lange Erfolgsgeschichte beim Erobern neuer Märkte verweisen (darunter Logistik und E-Health). Die Unternehmen würden Bernstein zufolge ihre Offline-Konkurrenten wohl auch künftig übertreffen. Das starke Wachstum werde sich in vielen Schlüssel-Bereichen voraussichtlich fortsetzen.Bernstein prognostiziere bis 2025 ein jährliches Wachstum im chinesischen Onlinehandel von 17,8%. Der zunehmende Wettbewerb sei dabei für die beteiligten Unternehmen das größte Risiko. Ein entscheidender Faktor werde, wie Alibaba auf den wachsenden Marktanteil von Pinduoduo reagiere.Für Alibaba gebe es von Bernstein nur ein "market perform"-Votum. Das bedeute, die Aktie werde sich voraussichtlich wie der Markt entwickeln und entspreche folglich einer neutralen Haltung. Eine Kaufempfehlung gebe es hingegen für Pinduoduo. Das Kursziel von 210 USD impliziere rund 17% Aufwärtspotenzial. Auch JD.com werde zum Kauf mit dem Kursziel 120 USD empfohlen. Das entspreche sogar knapp 24% Potenzial.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link