277,72 USD -0,80% (25.11.2020, 22:10)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Alibaba Group Holding-Aktie sei gestern etwas schwächer gewesen. Grund dafür sei die gestrige Ansprache von Carrie Lam in Hongkong gewesen. Das sei die dortige Statthalterin. Anleger hätten nach einem Bericht von Bloomberg am Tag zuvor darauf gehofft, dass Stock Connect - ein Programm, das die Börsen in Hongkong und Festland China näher aneinander bringen solle - es ermöglichen sollte, neue Anlegerschichten im Festland China zu erschließen. Das wäre eine Idee für solche Aktien wie Alibaba gewesen, die einerseits an der Wall Street notiert seien, andererseits aber ein Zweitlisting in Hongkong hätten.Stock Connect sei tatsächlich ausgeweitet worden, aber nicht um die großen Dickschiffe von der Wall Street mit Zweitlisting. Vielleicht handle es sich dabei um den Machtkampf zwischen den großen Konzernen und der Partei in Peking. Es habe also ein weiterer kleiner Dämpfer sein können. Wenn sich die Situation ein wenig beruhige, würden solche Konzerne wie Alibaba den Zugang bekommen. Das dürfte auch die entsprechenden Auswirkungen auf den Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:235,50 EUR +1,07% (26.11.2020, 15:21)