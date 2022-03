Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

106,10 EUR +1,82% (23.03.2022, 21:59)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

117,24 USD +1,96% (23.03.2022, 21:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die an der NASDAQ gelisteten ADRs des chinesischen Internet-Konzerns würden am Mittwoch an die Gewinne der vergangenen Tage anknüpfen. Die deutlichen Verluste seit dem Monatsanfang seien mittlerweile mehr als aufgeholt worden. Dabei wirke insbesondere das kürzlich auf 25 Mrd. USD aufgestockte Aktienrückkaufprogramm nach.Seit die Alibaba-Aktie zu Beginn der Vorwoche im Tief bis auf 73,28 USD - und damit den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren - abgesackt sei, laufe ein beeindruckender Rebound. Einschließlich der bis zu 5%-igen Kursgewinne am heutigen Mittwoch habe sie innerhalb einer Woche bereits mehr als 60% aufgeholt und notiere nun wieder auf dem Niveau von Ende Februar.Auslöser für die Erholungsrally sei v.a. die zu Wochenbeginn bekanntgegebene Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms von 15 auf 25 Mrd. USD gewesen. Dies sorge derzeit allerdings nicht nur bei Alibaba für Kursfantasie. Auch die Papiere von anderen chinesischen Internetkonzernen würden kräftig anziehen, weil die Anleger auf ähnliche Schritte spekulieren würden.Mit Blick auf die heftige Talfahrt der vergangenen Monate könne selbst der 60%-ige Kurssprung der vergangenen Tage nicht viel am angeschlagenen Chartbild ändern - er sollte daher allenfalls als Stabilisierung gewertet werden. Kurzfristig seien auch Gewinnmitnahmen möglich. Eine unmittelbare Fortsetzung der Erholung bis auf die alten Hochs scheine indes auch weiterhin eher unwahrscheinlich, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: