Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

180,80 EUR -2,16% (07.01.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

181,80 EUR -5,51% (07.01.2021, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

222,47 USD -2,26% (07.01.2021, 16:28)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ereignisse würden sich überschlagen. Erst habe monatelang politischer Druck aus den USA die Aktienkurse der chinesischen Internet-Giganten belastet. Dann habe die chinesische Regierung beschlossen, im E-Commerce- und Payment-Sektor durchzugreifen. Nun drohe nicht nur Alibaba und Tencent in den USA ein sehr baldiges Handelsverbot.Wie gestern Abend berichtet, würden US-Behörden überlegen, Alibaba und Tencent auf eine schwarze Liste zu setzen. Komme es dazu, dürften US-Anleger laut CNBC die Aktien schon ab Montag, 11. Januar, nicht mehr kaufen - und müssten bis November ihre bestehenden Positionen auflösen.Ganz ausgeschlossen sei ein Delisting nicht, wie der Fall der chinesischen Telekommunikations-Unternehmen gerade zeige. Erst vergangene Woche habe die New Yorker Börse (NYSE) den Ausschluss von China Mobile, China Telecom und China Unicom verkündet. Begründet worden sei das mit einem Dekret, das US-Präsident Donald Trump im November unterzeichnet habe. Dabei sei es zur Abwechslung nicht um die Prüfung der Geschäftsberichte der Unternehmen, sondern um deren mutmaßliche Verbindungen zum Militär gegangen. Diesen Montag dann der Rückzieher: Die Unternehmen könnten bleiben, habe es von der NYSE geheißen. Gestern die erneute Wende: Ab kommenden Montag solle der Handel mit den Aktien zumindest ausgesetzt werden.Das könnte auch Alibaba und Tencent drohen. Vermögensverwalter würden derzeit Lobby-Arbeit in Washington betreiben, um einen temporären Handelsstopp oder gar ein Delisting zu verhindern. Große ETF-Anbieter wie Blackrock und Vanguard würden signifikante Anteile an den Unternehmen halten. Ray Dalios Bridgewater, der größte Hedgefonds der Welt, setze ebenfalls auf China-Aktien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: