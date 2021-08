Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internetbezug hätten sich in der abgelaufenen Handelswoche nur leicht erholen können. Am Donnerstag und Freitag sei es bereits wieder abwärts gegangen. Unterdessen hätten sich zwei wichtige Behörden zu den Arbeitsbedingungen bei chinesischen Internet-Unternehmen klar positioniert."996" habe bislang die übliche Formel für Angestellte bei Unternehmen wie Alibaba, Tencent, Pinduoduo, JD.com, Netease und aufstrebenden Tech-Stars wie Kuaishou und ByteDance gelautet. Das habe bedeutet: von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten, sechs Tage die Woche. In mehreren Streitfällen hätten Gerichte zuletzt zugunsten von Mitarbeitern entschieden, die z.B. wegen unbezahlter Überstunden geklagt hätten.Chinas oberste Justizbehörde und die Regierungsbehörde für Arbeitsfragen hätten gegen Ende der Handelswoche gewarnt, diese Praxis sei ein Verstoß gegen chinesisches Arbeitsrecht. Das berichte das chinesische Medium Caixin. Offiziell betrage die Arbeitszeit in China täglich maximal acht Stunden und höchstens 44 Stunden pro Woche.Im Zuge der Regulierung der chinesischen Tech-Branche seien auch die Arbeitsbedingungen zum Thema geworden. So müssten Lieferdienste wie Meituan ihren Fahrern künftig wenigstens den ortsüblichen Mindestlohn zahlen.Unter all den Regulierungen gehöre die Stärkung der Arbeitnehmerrechte zu den geringsten Problemen. In der Regel lasse die Leistungsfähigkeit von überarbeiteten Angestellten deutlich nach. Oft leide unter Pflichtüberstunden, die v.a. aus Prinzip als Teil der Firmenkultur abgeleistet würden, die Effizienz.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link