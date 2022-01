Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

108,90 EUR -6,04% (21.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

123,23 USD -5,95% (21.01.2022, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während US-Tech-Titel seit Jahresbeginn massiv absacken würden, würden sich die Kurse von Alibaba und Tencent - auf niedrigem Niveau - deutlich besser halten. Am Freitag sei jedoch u.a. der Kurs von Alibaba zeitweise mehr als 4% abgesackt. Passend dazu habe es gleich mehrere neue Nachrichten aus China gegeben.Die Ant Group, an der Alibaba zu einem Drittel beteiligt sei, werde mit einem Korruptionsskandal in Verbindung gebracht. Der Konzern solle Land besonders günstig erhalten haben, nachdem er sich an zwei Mobilfunkunternehmen vom Bruder eines Parteisekretärs beteiligt habe. Zudem habe Chinas Führung angekündigt, die Verbindung von Macht und Kapital trennen zu wollen. Der Einfluss von Tech-Unternehmen solle begrenzt werden. Im Kampf gegen Korruption werde es keine Gnade geben, habe es geheißen.Unterdessen hätten chinesische Behörden u.a. Meituan, Alibaba, Tencent und einige Beteiligungen der Tech-Riesen aufgefordert, die Rechte von Arbeitnehmern besser zu schützen. Gleichzeitig seien Fortschritte in diesem Bereich gelobt worden.Die Nachrichten würden dafür sorgen, dass die Regulierungssorgen bei Anlegern nicht verschwinden. "Der Aktionär" rate dazu, nur in Einzelfällen und nur mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Alibaba und Tencent stünden so sehr im Visier der Politik, dass das Aufwärtspotenzial der Aktien vorerst begrenzt sein dürfte, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link