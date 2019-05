Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (14.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Am Mittwoch sei es soweit: Die chinesischen Tech-Giganten Alibaba und Tencent würden Quartalzahlen liefern. Der Einblick in die Bücher der Konzerne könnte auch Aufschluss darüber geben, wie es um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stehe - und ob der Handelsstreit sich weiterhin auf das Wachstum auswirke.Von Alibaba würden Analysten im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 48 Prozent auf 91,6 Milliarden Yuan erwarten. Der Gewinn je Aktie solle bei 6,50 Yuan liegen.Von Tencent würden Analysten im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 88,6 Milliarden Yuan erwarten. Der Gewinn je Aktie solle bei 2,16 Yuan liegen.Das schwächelnde Wirtschaftswachstum in China habe in der Vergangenheit bereits Auswirkungen auf Alibaba und Tencent gezeigt. Im vergangenen Jahr seien mit dem Ausbruch des Handelsstreits die Wachstumsraten der Tech-Giganten bereits deutlich zurückgegangen.Langfristig empfiehlt Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sowohl bei Alibaba als auch bei Tencent dabeizubleiben. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link