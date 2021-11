Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

145,80 EUR -0,55% (12.11.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

166,81 USD -0,62% (12.11.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während sich chinesische Aktien mit Tech- und Internet langsam erholen würden, habe sich abseits von Geschäften und Kursen diese Woche in politischer Hinsicht einiges bewegt, das für Alibaba und seine Rivalen spannend sei. Dabei gehe es nicht nur um das virtuelle Treffen von Joe Biden und Xi Jinping, das in den kommenden Tagen stattfinden könnte.Entspannungssignale in außenpolitischer Hinsicht wären für das Sentiment bei China-Aktien natürlich positiv. Ebenfalls positiv dürfte sein, dass das Zentralkommitee der chinesischen Partei am Donnerstag Xi Jinping als Kern der Partei bestätigt habe. Diese Entwicklung spreche dafür, dass Xi Jinping nächstes Jahr eine Dritte Amtszeit bekommen könnte und quasi Chinas Führer auf Lebenszeit werde. Es gebe also anscheinend keinen Machtkampf in Chinas Politikbetrieb. Ein Konflikt hätte aus Xi Jinpings Sicht den Druck erhöhen können, sich weiter als harter Führer zu profilieren. Nun gebe es stattdessen ein Signal, das für Stabilität in Chinas politischem Machtzentrum spreche.Darüber hiunaus habe sich Xi Jinping bei einem Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft geäußert. In seiner Rede habe er für mehr wirtschaftlich-technologische Zusammenarbeit plädiert und habe von einem unbeirrten Ausbau der "Öffnung zur Außenwelt" seitens der Volksrepublik gesprochen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: