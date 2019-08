XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

155,40 Euro +2,78% (29.08.2019, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

154,80 Euro +2,25% (29.08.2019, 16:41)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 171,82 +2,59% (29.08.2019, 16:39)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (29.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Auf Knien würden die ersten Kunden ins Geschäft krabbeln, als die Rollläden hochgezogen würden. Drinnen würden Frauen um ein rohes Stück Fleisch. Draußen würden Autofahrer bis zu drei Stunden auf einen Parkplatz warten. Grund für die Aufregung: Die US-Handelskette Costco habe gerade ihren ersten Laden in China eröffnet.Costco sei seit 2014 in China präsent, habe seine Produkte bislang aber nur über die Alibaba-Plattform Tmall verkauft. Die kostenlose Werbung durch die Berichte über die Tumulte bei der Laden-Eröffnung könnte auch den Online-Absatz ankurbeln. Zumal sich selbst Shanghaier angesichts der Bilder überlegen dürften, ob sie stundenlange Wartezeiten und Drängeleien riskieren wollten, wenn es auch bequemer gehe. Während die Costco-Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert sei, bleibe es bei Alibaba dabei, dass wohl erst eine Lösung im Handelskonflikt zu neuen Höchstkursen führen werde, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: