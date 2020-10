Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Vor einem Jahr habe Alibaba-Gründer Jack Ma bereits den Chefsessel im Unternehmen geräumt. Er fehle auf der Internetseite der Alibaba Group, auf der die Führungskräfte des Unternehmens aufgelistet seien. Nach seinem Rücktritt als CEO sei er bislang zumindest noch ein Teil des Board of Directors (Verwaltungsrat) gewesen. Nun habe Jack Ma offenbar auch diesen Posten aufgegeben. Ein offizielles Statement von Alibaba gebe es dazu bislang nicht.Neu im Board sei Maggie Wu. Sie sei bereits seit 2013 Alibabas Finanzchefin, seit Juni 2019 zudem für strategische Investments zuständig. Wu arbeite seit 2007 für Alibaba. Vorher sei sie bei den Wirtschaftsprüfern von KPMG in Peking tätig gewesen.Es möge befremdlich wirken, dass der jüngste Wechsel nicht prominenter kommuniziert worden sei, sei aber nicht untypisch für Alibaba. Mas Abtritt komme nicht überraschend: Er habe sich erklärtermaßen ohnehin aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen wollen und habe seine Beteiligung an Alibaba in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert. Er sei aber immer noch einer der größten Anteilseigner und bleibe Teil der einflussreichen Alibaba Partnership. Das sei eine Gruppe von altgedienten Führungskräften, die z.B. über die Besetzung des Verwaltungsrates entscheide. Ma habe dafür gesorgt, dass das Tagesgeschäft in guten Händen sei: Der aktuelle CEO Daniel Zhang sei von ihm ausgesucht und eingearbeitet worden. Auch Maggie Wu gehöre zu Alibabas Top-Kräften im Leitungsbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: