XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,00 Euro +1,15% (30.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,60 Euro +1,54% (30.08.2019, 21:04)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 174,23 +0,82% (30.08.2019, 20:53)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (30.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Ratingagentur Moody’s habe ihr A1-Rating für den chinesischen Konzern bestätigt. Grund für Moody’s positive Einschätzung sei Alibabas Position als Marktführer in China, der dauerhaft solide Cash-Flow und ein starkes finanzielles Profil. Die positive Einschätzung sei keine Überraschung. Für Alibaba sei die Angelegenheit eine reine Routinesache. Zumal die jüngsten Zahlen die ohnehin hohen Erwartungen übertroffen hätten."Wir erwarten, dass Alibaba seine Geschäfte weiter auf umsichtige Art ausbauen wird", habe Lina Choi, Senior Vice President bei Moody’s gesagt. Für die kommenden zwölf Monate gehe die Ratingagentur von 30 bis 35% Umsatzanstieg bei Alibaba aus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: