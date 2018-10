XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (16.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Auf dem Weg nach unten sei Alibaba bildlich gesprochen einige Male gestolpert. Doch zumindest nach dem letzten Kursrutsch sehe es nun nach einer ernsthaften Erholung aus. Im Sog des Aufschwungs an der New Yorker Wall Street gehe es auch für die Alibaba Group Holding-Aktie nach oben.Nach dem Kurssturz in der letzten Handelswoche und einer schnellen Erholung habe es zunächst danach ausgesehen, dass die Bullen die Lust an chinesischen Aktien schnell wieder verlieren würden. Dem schwächeren Wochenauftakt würden nun allerdings Anschlusskäufe folgen, die die Alibaba Group Holding-Aktie in Richtung des ersten, kurzfristigen Kursziels bei 150 USD treiben würden. Anleger, die nach dem Aufsetzen auf die unter Begrenzungslinie des Abwärtstrendkanals eingestiegen seien, sollten bei Erreichen des Kursziels den Stopp auf Einstand nachziehen.Sollte es beim anstehenden G20-Gipfel zu einem Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern kommen, könnte man dies als Signal einer möglichen Entspannung im Handelskrieg im Handelskrieg zwischen den USA und China interpretieren. In diesem Fall sollte es zu einer Erholung bei chinesischen Tech-Werten kommen. Längerfristig dürften Alibaba & Co aufgrund der hohen Wachstumsraten im Heimatmarkt so oder so im Kurs steigen, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:126,57 EUR +1,67% (16.10.2018, 16:45)