Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei mal wieder so weit: Der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie habe neue Tiefs in der laufenden Korrektur erreicht. Wobei Anleger schon einen sehr weiten Horizont brauchen würden, um die aktuelle Phase nicht längst als mittelfristigen Abwärtstrend zu betrachten. Mit der Unternehmensentwicklung habe das Kursdesaster allerdings wenig zu tun.Sowohl gestern im US-Handel als auch heute in Hongkong seien neue Tiefpunkte ausgelotet worden. Bis auf 149,09 US-Dollar bzw. 145,50 Hongkong-Dollar sei Alibaba im Handelsverlauf gefallen.Alibaba sei momentan kein Einzelfall unter den China-Aktien mit Tech- und Internetbezug: An der NASDAQ hätten gestern JD.com, Baidu und Pinduoduo zu den schwächsten Werten gehört. Aktuell würden vor allem die Unsicherheiten um Evergrande das Sentiment für China-Aktien belasten. Außerdem werde das Wirtschaftswachstum in China schwächer.Ein (Nach-)Kauf drängt sich nach wie vor nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: