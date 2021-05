Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während v.a. die Kurse chinesischer Internet-Aktien seit Wochen sinken würden, würden die operativen Geschäfte im In- und Ausland weiter laufen. Neben China gelte auch Südostasien als besonders spannender Markt für Onlinehandel. Dort würden sich nun zwei Top-Unternehmen zu einer regionalen Tech-Supermacht zusammenschließen.Es werde eine Milliarden-Fusion: Gojek und Tokopedia würden zur GoTo Group. Damit entstehe Indonesiens größtes Internet-Unternehmen mit mehr als 100 Mio. monatlich aktiven Nutzern. Basierend auf den letzten Finanzierungsrunden sei GoTo mindestens 18 Mrd. USD wert. Der Konzern werde voraussichtlich mehr als 2% des indonesischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften.Gojek sei v.a. als Fahrdienst-Plattform und Zahlungsabwickler bekannt. Tokopedia sei eine E-Commerce-Plattform. Hinter beiden Unternehmen würden absolute Giganten der Tech-Szene stecken: An Gojek seien z.B. JD.com, PayPal, Facebook und Tencent beteiligt. Alibaba sei unter den Tokopedia-Investoren. Google (Alphabet) und Softbank seien an beiden Unternehmen beteiligt.Der größte Konkurrent heiße Grab, sitze in Singapur und plane im Sommer einen 40-Mrd.-Börsengang per SPAC-Deal mit Altimeter Growth Corporation. Auch Shopee (Sea Limited) und Alibabas Lazada könnten durch GoTo Druck bekommen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Alphabet, Facebook, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link