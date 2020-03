Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (28.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die LupeSelbst Alibaba mache das Coronavirus zu schaffen. "Das Umsatzwachstum im laufenden Quartal wird negativ beeinflusst", habe Finanzchefin Maggie Wu im Februar bei der Verkündung des jüngsten Quartalsergebnisses gesagt. Unterdessen zeige sich ein harter Konkurrent Alibabas in bärenstarker Verfassung und habe zuletzt einen entscheidenden Vorteil gehabt.Gleich mehrere gute Nachrichten habe E-Commerce-Konkurrent JD.com im März verkünden können. Das jüngste Quartalsergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Noch wichtiger: Die Zahl der aktiven Nutzer bei JD sei in der Krise schneller als zuvor gewachsen. Und während Alibaba teilweise mit der Logistik zu kämpfen gehabt habe, habe JD die Erwartungen seiner chinesischen Neu- und Bestandskunden besser erfüllen können. Das habe einen einfachen Grund: Während Alibaba eine Plattform für Händler anbiete und auf Kuriere und externe Lieferdienste angewiesen sei, verkaufe JD selbst Produkte und betreibe ein eigenes Liefernetzwerk. Dadurch habe JD während der Hochphase der Coronavirus-Krise in China deutlich verlässlicher liefern als die Konkurrenz.Mitte März habe JD.com zudem ein weiteres Zeichen der Stärke gesetzt und ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. In den kommenden zwei Jahren könnten eigene Aktien für bis zu 2 Mrd. USD erworben werden.2003 habe E-Commerce in China noch in den Kinderschuhen gesteckt. Die SARS-Epidemie sei damals der Durchbruch für Alibaba und JD.com gewesen. Mittlerweile seien beide Unternehmen zu Giganten aufgestiegen. Nichts spreche dagegen, dass sie auch diesmal gestärkt aus der Krise hervorgehen würden. Alibaba sei mit seiner breiten Aufstellung und globalen Ambitionen vielleicht das spannendere Unternehmen. JD sei dafür fokussierter und habe sich zuletzt als robuster erwiesen. Beide Aktien seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link