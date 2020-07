Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

211,50 EUR +5,86% (06.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

212,00 EUR +6,00% (06.07.2020, 19:13)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

239,97 USD +7,32% (06.07.2020, 18:59)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während andere Internet- und E-Commerce-Aktien bereits in den vergangenen Wochen neue Höchststände erreicht hätten, habe sich Alibaba bislang schwer getan. Doch nun sei der Knoten geplatzt: Von 221,85 Dollar würden die Alibaba-Anteile heute im US-Handel auf zunächst bis zu 239,09 Dollar steigen. Dafür dürften mehrere Faktoren gesorgt haben.In Shanghai hätten chinesische Aktien am Montagmorgen bereits mit einem Kursplus von mehr als 5 Prozent geschlossen, nachdem die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China ermutigend gewesen seien. Auch allgemein dominiere an den Märkten derzeit die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung.Dazu komme bei Alibaba ein gewisses Nachholpotenzial: Die Kurse vieler Konkurrenten aus dem Bereich Online-Handel, Internet und Technologie hätten nach der ersten Corona-Panik schon längst neue Allzeithochs erreicht. Objektiv habe es keinen Grund gegeben, warum Alibaba dagegen relativ schwach laufen sollte.Außerdem dürften Leerverkäufer, die auf ein Doppeltop spekuliert hätten, ihre Positionen geschlossen haben.Langfristig bleibt die Alibaba Group Holding-Aktie ohnehin ein Basisinvestment im chinesischen E-Commerce, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link