Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

221,50 EUR -0,23% (12.02.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

222,00 EUR -1,11% (12.02.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

267,85 USD -0,40% (12.02.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nach den gewohnt starken Zahlen habe sich in der abgelaufenen Handelswoche bei der Alibaba Group Holding-Aktie nur wenig getan. Immerhin habe der Kurs leicht zugelegt. Außerdem habe es noch eine weitere positive Nachricht gegeben: Alibaba-Gründer Jack Ma sei erneut gesichtet worden. Das könnte helfen, die an einigen Stellen noch immer kursierenden Gerüchte zu entkräften.So habe ProSieben erst vergangene Woche in der Sendung "Galileo" einen Beitrag über Jack Ma ausgestrahlt, an dessen Ende es wörtlich geheißen habe: "Vermutlich hat die chinesische Regierung das Video aufgenommen, um Zugang zu seinen Firmen zu bekommen." Es sei dabei um Jack Mas erstes Lebenszeichen nach mehreren Monaten gegangen."Der Aktionär" habe bereits zuvor darauf hingewiesen, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Ma im Kerker sitze und die chinesische Regierung die Kontrolle über Alibaba übernehmen werde. Der Beitrag von "Galileo" zeige allerdings, dass einige unseriöse Medien in der Sache immer noch Stimmung machen würden. Zuletzt seien die Gerüchte auch dadurch wieder etwas befeuert worden, dass Ma in einem staatlichen Medium auf einer Liste chinesischer Tech-Stars gefehlt habe.Dagegen helfe vielleicht etwas, dass Jack Ma mittlerweile auf der chinesischen Insel Hainan beim Golfen gesichtet worden sei. Außerdem habe SoftBank-Chef Masayoshi Son bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen seiner japanischen Beteiligungsgesellschaft gesagt, er sei ständig in Kontakt zu Ma gestanden - also auch, nachdem sich Ma aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link