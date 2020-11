XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe heute seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30% gestiegen. Das liege im Rahmen der Erwartungen. Allerdings hatten Analysten zuletzt ihre Schätzungen bereits gesenkt. Gerade beim Wachstum im Kerngeschäft, dem Online-Handel, dürften sich einige Marktteilnehmer mehr als die vermeldeten 26% Anstieg erhofft haben. Unterm Strich sei Alibaba dieses Jahr von Juli bis September so langsam wie nie zuvor in diesen Monaten gewachsen.Die Zahlen würden eigentlich in Ordnung aussehen. Von Alibaba werde aber insgeheim erwartet, die Erwartungen der Analysten deutlich zu übertreffen. Das sei zumindest beim Umsatz nicht gelungen. Nach der Ant-Group-IPO-Absage sei die Alibaba-Aktie diese Woche ohnehin kurzfristig charttechnisch angeschlagen. Hinzu komme nun ein historisch schwaches Wachstum. Kein Drama, weil 30% Umsatzanstieg auf dem Niveau von Alibaba immer noch enorm viel sei. Zudem handele es sich nur um eine Momentaufnahme. Die Gegenbewegung nach dem IPO-Schock sei damit allerdings erst mal dahin. An der positiven Langfristperspektive habe sich nichts geändert. Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibe daher eine Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:241,00 EUR -4,55% (05.11.2020, 14:39)