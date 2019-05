Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits seit mehreren Monaten sorgt der Handelskrieg zwischen den USA und China für erhöhte Anspannung und Unsicherheit in den chinesischen Märkten, nichtsdestotrotz zeigen sich die Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und Tencent hiervon nicht sonderlich beeindruckt und beweisen Standhaftigkeit im Aktienkurs als auch nachhaltiges Wachstum der Umsätze, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang der letzten Woche hätten die chinesischen Konzerne Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert und einmal mehr bewiesen, dass sich beide Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs befänden.Alibaba expandiere und überzeuge Anleger und Experten. Seit seiner Entstehung im Jahr 1999 habe sich die damalig ausschließliche B2B-Marktplatz Webseite in verschiedenste Richtungen entwickelt und sei heutzutage hauptsächlich in den Bereichen des Electronic Payments, E-Commerce, Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und Venture Capital tätig. Mittlerweile beschäftige der Konzern über 100.000 Mitarbeiter und habe im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von rund USD 56 Mrd. gehabt (Stand 31. März). Bereits seit 2015 übersteige das Bruttohandelsvolumen von Alibaba das Handelsvolumen von Wal-Mart, Amazon und eBay zusammen - oder das Hundertfache von Zalando.Trotz anhaltendem Handelskrieg habe sich der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 51 Prozent auf umgerechnet USD 13,4 Mrd. im Vergleich zum Q1 des Vorjahres erhöht. Besonders gut hätten sich hierbei die Erlöse des Cloud-Geschäfts entwickelt, welche um ganze 76 Prozent auf insgesamt USD 1,2 Mrd. nach oben geklettert seien. Aber auch andere Bereiche der Gruppe hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal prächtig entwickelt - Die Digital Media und Entertainment Plattform Youku habe den Zuwachs neuer täglicher Abonnenten um 50 Prozent gesteigert, das E-Commerce Kerngeschäft habe den angepassten EBITDA um 35 Prozent auf umgerechnet USD 5,2 Mrd. erhöht und die MAU-Anzahl (Monthly Active Users) für Mobile Anwendungen sei um insgesamt 22 Millionen Nutzer seit Dezember 2018 gewachsen.Dass Gründer Jack Ma sein Unternehmen in Zukunft als globalen Player sehe, sei allseits bekannt. Zusammen mit seinem für September 2019 geplanten Rücktritt habe Ma damals angekündigt, bis zum Jahr 2036 insgesamt 2 Mrd. Kunden weltweit erreichen zu wollen. Laut Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group, sei "Globalisierung schon immer das langfristige Ziel von Alibaba" gewesen. Die Vision von der Gruppe sei es, "allen Kunden bei der digitalen Transformation zu helfen", so Zhang.Die Alibaba-Aktie notiere aktuell bei USD 175,77 (16.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 211,70 gelegen (06.05.2018), das 52-Wochentief bei USD 129,77 (24.12.2018). Bei Bloomberg setzen 52 Analysten die Aktie auf "buy", ein Analyst auf "hold" und ein Analyst auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link