Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

267,50 EUR +3,08% (27.10.2020, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

267,50 EUR +3,08% (27.10.2020, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

316,3261 USD +3,08% (27.10.2020, 16:40)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Neben dem IPO der Fintech-Tochter Ant Financial stehe dieser Tage noch ein zweites Großereignis im Alibaba-Universum an: das Global Shopping Festival am 11. November. Schon im Vorfeld lasse der Konzern überhaupt keinen Zweifel aufkommen, dass auch im Corona-Jahr wieder neue Rekorde aufgestellt würden.250.000 Marken würden laut Alibaba am Global Shopping Festival teilnehmen. Auf der Online-Shopping-Plattform Tmall sollten mehr als zwei Millionen neue Produkte erhältlich sein - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Außerdem erwarte der E-Commerce-Gigant mehr als 800 Millionen Käufer. Das wäre ebenfalls ein neuer Rekord.Alibaba entzerre das Shopping-Ereignis dieses Jahr: Es werde nicht nur am 11. November stattfinden, sondern auch vom 1. bis 3. November. Zudem gebe es bereits im Vorfeld erste Aktionen. Neben Schnäppchen werde ein weiterer Schwerpunkt auf Luxus-Artikeln liegen.Das Interesse internationaler Marken dürfte auch deshalb besonders hoch sein, da China die Coronakrise weitestgehend hinter sich gelassen habe. Die Kauflaune bei chinesischen Konsumenten könnte dementsprechend stark sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: