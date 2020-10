Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei geschafft - ein bisschen zumindest: Nach einem kurzen Durchhänger im September sei der Kurs des chinesischen Konzerns heute im frühen US-Handel auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Aus kurzfristiger Trading-Sicht seien streng genommen allerdings noch ein paar Punkte zu beachten, bevor der Weg nach oben wirklich frei sei.Das bisherige Allzeithoch sei am 2. September erreicht worden und habe bei 299 USD gelegen. Heute steige Alibaba zunächst bis auf 299,51 USD. Im Tagestief seien gerade aber auch schon die 293 USD angelaufen worden. Gleichzeitig hätten die US-Indices nachgegeben. Die Lage bei Alibaba sei bekanntlich auch relativ stark von der Entwicklung des Gesamtmarktes abhängig.Für einen nachhaltigen Ausbruch müsste die Alibaba Group Holding-Aktie nach klassischer Lehre idealerweise auch auf Tagesschlusskursbasis nahe dem neuen Allzeithoch schließen. Würde der Titel am Donnerstag erneut ein neues Hoch markieren, dann wäre eine neue Aufwärtsbewegung tatsächlich intakt.In der Korrekturphase sei das Handelsvolumen rückläufig gewesen. Nun würden auch die Umsätze zusammen mit den Kursen wieder anziehen. Ein gutes Zeichen. Aus Trader-Sicht glänze die Alibaba Group Holding-Aktie derzeit durch Aufwärtstrendstärke. Langfristig sei das Papier ohnehin eine Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link