Nach Ansicht von Martin Weiss von "Der Aktionär" sollten sich Anleger vielleicht die Frage stellen: Würden sie selbst gerne beim Goldrausch dabei sein, oder doch lieber den Glücksrittern die Ausrüstung verkaufen? (Analyse vom 22.03.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

156,20 EUR -1,65% (22.03.2019, 17:12)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

157,01 EUR -1,91% (22.03.2019, 17:23)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

176,40 USD -2,81% (22.03.2019, 17:14)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Cloud-Computing sei seit Jahren eines der angesagtesten Themen an der Börse. Zu Recht, denn die Wachstumsraten und die Profitmöglichkeiten für die Anbieter seien enorm. Alibaba wolle den kompletten Konzern nun in der "Wolke" führen - das seien glänzende Aussichten für den Betreiber der Datencenter.Anleger müssten sich nicht ärgern, wenn ihnen der Name GDS nichts sage, stamme die Firma doch aus China und betreibe Datencenter (was in etwa so spannend sei wie Farbe beim Trocknen zuzusehen). Der "klangvolle" Name tue ein Übriges.Was die Sache spannend mache: GDS betreibe eine Vielzahl von Datencentern in der Volksrepublik, vor allem in den Metropolen Peking, Shanghai und Shenzen und zähle mit Alibaba, Tencent und BAIDU die Creme de la Creme der chinesischen Techszene zu ihren Kunden.Insgesamt würden 580 Kunden die Infrastruktur und Dienste von GDS nutzen, wobei die Top-3-Kunden (zu denen Alibaba zähle) 55 Prozent der Gesamterlöse beisteuern würden. Damit lasse sich ein gewisses Klumpenrisiko nicht abstreiten.Prinzipiell sei GDS aber Carrier-neutral, das heiße, jeder, der genug bezahle, könne sich Platz in den Datencentern buchen. Alibaba dürfte von diesem Angebot in nächster Zeit ausgiebig Gebrauch machen, plane der Konzern doch den kompletten Umzug seiner Geschäfte in die Public Cloud (aktuell: 70 bis 80 Prozent).Abgesehen von Alibaba: Das Wachstumstempo bei GDS dürfte mit den anderen Kunden ebenfalls hoch bleiben, denn Online-Games, Payment-Angebote und der ewig steigende Hunger der Nutzer nach Speicher würden nach immer mehr Platz verlangen, virtuell wie auch in der Realität.Was spreche für GDS und gegen Konkurrenten wie 21Vianet oder AtHub? GDS verfüge nicht nur über eine equisite Kundenliste und mit CyrusOne über einen erstklassigen strategischen Partner in den USA. Als Marktführer profitiere das Unternehmen am stärksten vom stürmischen Wachstum in seiner Industrie.Kein Konkurrent sei zudem schneller beim Aufbau von Schaltschränken als GDS Holdings, schreibe Morgan Stanley und kein Konkurrent vermöge es derzeit seine Kunden so gut zu monetarisieren.GDS Holding sei ein spannender Nebenwert in China, der von den großen Tech-Themen profitiere, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen. Die Aktie sei spekulativ, auch, weil die Firma wegen der hohen Investitionen in Infrastruktur mit Verlusten wirtschafte. Das erwartete Umsatzwachstum (bis 2021) um 100 Prozent auf dann 1,1 Milliarden Dollar zeige aber das Potenzial, das in GDS schlummere.