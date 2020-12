Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Waren-Bestellungen im Gesamtwert von 75 Milliarden Dollar seien über Alibaba-Plattformen allein rund ums Global Shopping Festival im vergangenen Monat abgewickelt worden. Doch während der E-Commerce-Gigant in China Marktführer sei, würden aktuelle Daten zeigen, wie unbedeutend Alibaba in Europa sei. Aus Anlegersicht habe das aber auch eine positive Seite.Bis zu 583.000 Bestellungen pro Sekunde habe Alibaba am 11. November verzeichnet, angefeuert durch Livestreams mit Influencern. Während das Geschäft in China überragend gelaufen sei, erreiche Alibaba zeitgleich in Frankreich mit seinen Werbesendungen selten mehr als 1.000 Zugriffe, berichte "Bloomberg". Das werfe ein Schlaglicht darauf, dass Alibaba trotz zaghafter Vorstöße in den vergangenen Monaten mit seiner Europa-Expansion offenbar nicht recht vorangekommen sei.Derzeit habe Alibaba in Europa gerade mal 500 Angestellte. Amazon beschäftige allein für Transport und Logistik mehr als 50.000 Menschen in der Region.Ohnehin laufe es anscheinend nicht so recht mit der Auslandsexpansion. Aus Südostasien gebe es immer wieder Berichte über Probleme zwischen der örtlichen Kultur und dem chinesischen Management. In Indien plane Alibaba offenbar Verkäufe von Beteiligungen.Bislang würden Alibabas Auslandsgeschäfte nicht mal ein Zehntel zum Umsatz beitragen. Früher oder später werde sich das ändern müssen. Jedenfalls habe Alibaba in China mit JD.com und Pinduoduo starke Konkurrenz. Dazu kämen zunehmende Regulierungsbestrebungen der chinesischen Führung. Die Alibaba-Aktie sei im Korrekturmodus.Aufgrund der starken Marktposition und breiten Aufstellung in China bleibt Alibaba eine klare Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Das Potenzial durch mögliche Auslandsexpansionen sei ein Bonus. (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.